Ankara'da sanat meraklılarının ilgisini çekecek, geçmişten günümüze kadın mitolojisini, kadına yönelik baskı, şiddeti, figüratif anlatım ve soyut bir dille yansıtan Sanatçı Ali Atmaca'nın (77) "Bahar Senfonisi" Sola Sergisi Timora Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Timora Sanat'ta gerçekleşen sergi açılışına birçok sanatçı ve sanat aşığı da katıldı.

"Kadınlar toplumsal normlara karşı estetik bir protestodur"

Merakla beklenen sergi 16 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak olup, sergide sanatçı Ali Atmaca'ya ait 48 eşsiz eser bulunuyor. Sergi açılışında, eserlerini ortaya koyarken nelerden esinlendiğini ve beslendiğini anlatan sanatçı Atmaca, geçmişten günümüze kadına yönelik kurulan baskı ve dayatılan doğrular üzerine kadının mükemmel bir varlık olduğu, kadınların toplumsal bir normlara karşı bir estetik protesto olduğunun altını çizdi.

Sanatçı Atmaca, eserlerinde kullandığı kadın figürlerinin oluşumunu tıpkı bahar ve doğanın uyanışına benzeterek tablolarında, figüratif bir anlatımla ve soyut bir dile başvurarak eserlerini ortaya çıkardığını ifade etti. Eserlerinde bektaşi geleneğinde bulunan kuş, balık ve mistik unsurlardan esinlenen ressam Atmaca, tablolarında kadın vücudu, hayvan, göz ve renk, çizgi ve soyut kavramlardan bolca yararlanmıştır. Sanatçının eselerinde yuvarlak, belirgin hatlar canlı renkler bulunur.

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Bahar Senfonisi

Ali Atmaca Kimdir?

Sanatçı Ali Atmaca, 1947'de Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Kadirli'de tamamladıktan sonra, lise eğitimini Adana'da aldı. 1971 ve 1972 yılları arası İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesinde konuk öğrenci olarak atölye çalışmalarına katıldı. 1982'de Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda öğrenim görmesinin ardından 1986 ve 1988 yılları arasında ise bir koleksiyoner davetiyle gittiği Roma'da resim çalışmalarını sürdürdü.

Timora Sanat ne zaman kuruldu?

Sonsöz Gazetesine sergi ve sanatçı hakkında bİlgi veren Timora Sanat Galeri Müdürü Berna Demirhan, " Bu Sanat Galerisi Ocak 2025 tarihinde sanatseverlere kapılarını açmış oldu. Timora Sanat ressam Ekrem Kahraman sergisiyle başladı. Daha sonra Erkan Özdil ve Fevzi Karakoç’un sergisini burada yaptık. Ardından Şeref Biga‘nın bir anma sergisi oldu. Vefatının 20. yılı anısına etkinlik düzenledik. Onun arkasından da Ali Atmaca’nın sergisi geliyor. Çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Hatta bu serginin ardından 20 Haziran'da yeni bir sergi açılımız olacak." şeklinde konuştu.