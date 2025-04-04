Alparslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ülkücü hareketin banisi olarak Türk siyasetinde derin izler bırakmış bir liderdir. Türkeş'in fikirleri ve liderliği, bugün dahi pek çok kişi tarafından yol gösterici olarak kabul edilmektedir.

Alparslan Türkeş'in Anma Törenleri Nasıl Gerçekleştirildi?

İzmir, Aydın ve Denizli'de düzenlenen anma törenleri, Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümüne denk geldi. İzmir'de Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen program kapsamında cuma namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Bu anlamlı gün, Türkeş'in ideallerini ve Türk milliyetçiliğini yad etmek için bir araya gelen vatandaşlarla doluydu.

MHP İl Başkan Yardımcısı Ne Söyledi?

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, Alparslan Türkeş'in partinin ve ülkücü hareketin şekillenmesindeki rolünü vurgulayarak, "Alparslan Türkeş, partimizin ve fikir dünyamızın kurucusu olarak kalmıştır. Onun izinde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin önderliğinde yolumuza devam ediyoruz," dedi. Seçgin, Türkeş'in düşüncelerinin, Türk siyasetinde ve kültüründe yaşamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Törenlerde Vatandaşlara Ne Gibi İkramlar Yapıldı?

Anma programının bir parçası olarak, Alsancak Hocazade Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı. Bu ikram, Türkeş'in anısına yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim'le manevi bir atmosferde sunuldu.

Alparslan Türkeş'in Anısına Özel Görseller

Anma törenlerinden özel görüntüler, etkinliklerin duygusal ve manevi yönünü yansıtıyor. Görsellerde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkeş'in mezarını ziyaret ettiği ve vatandaşları bozkurt işaretiyle selamladığı anlar yer alıyor.