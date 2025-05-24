Kalecik Belediyesi, kültürel mirasımızı genç nesillere aktarmak için hayata geçirdiği proje kapsamından asırlık tarihi olan Çandarlı İbrahim Paşa Hamamını restore etmeye hazırlanıyor. İlçenin kültürel mirasına sahip çıkmak adına yapılacak çalışmada bina yenilenerek yeni bir görüntü yakalanacak.

"Hayırlı olsun Kalecik"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'un konya ilişkin satırbaşları şöyle: "Hayırlı Olsun Kalecik. Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı için restorasyon çalışmalarına başlıyoruz! Asırlık tarihimize sahip çıkıyor, ilçemizin kültürel mirasını geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

Çandarlı İbrahim Paşa Hamamının Tarihi Nedir?

Çandarlı İbrahim Paşa Konağı, Ankara'nın Kalecik ilçesinde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapıdır. Bu konak, özellikle mimarisi ve tarihi kimliğiyle Kalecik’in kültürel mirasında önemli bir yere sahiptir.

Yapım Dönemi: Konağın kesin yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başları arasında inşa edildiği düşünülmektedir.

Çandarlı Ailesi: Konak, Osmanlı’nın önemli vezir ailelerinden biri olan Çandarlı ailesine mensup İbrahim Paşa adına yapılmıştır. Bu aile, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde hem devlet yönetiminde hem de Anadolu’daki birçok bölgede etkili olmuştur.

Mimari Özellikleri: Tipik Osmanlı konak mimarisi taşır. Ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkar. İç içe geçmiş odalar, geniş bir avlu ve haremlik-selamlık bölümleri bulunur. Sincan'da Nergis Kreşi açılışı gerçekleşti İçeriği Görüntüle