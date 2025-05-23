GONCAGÜL KONAŞ

İnternet gazeteciliği son yıllarda hızla yaygınlaşırken, bu alanda yasal düzenlemeler ve mesleki standartlar da gündeme geliyor. Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, internet haberciliğinin gelişimi ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dijital medyanın uzun süre tanımsız bir alan olarak kaldığını ancak son iki yılda yasal zemine kavuştuğunu belirten Basa, internetin yazı ve matbaadan sonra insanlık tarihindeki en önemli buluş olduğunu ifade etti. Yeni dönemin adının "dijital habercilik" olduğunu vurgulayan Basa, vasat ile liyakat arasındaki ayrımın sivil toplum eliyle yapılması gerektiğini söyledi.

"İNTERNET MEDYASININ ADI BİLE YOKTU"

Dr. Basa, “Aslında internet haberciliği son iki yıla kadar tanımı olmayan, adı bile olmayan bir sektördü. Ancak biraz geç de olsa kanunu çıktı. Her ne kadar 'dezenformasyon kanunu' diye geçse de esas amacı internet medyasının tanımını yapmak ve bazı haklardan yararlanmasını sağlamaktı.” dedi.

Pandemi sürecinde internet habercilerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Basa, “Pandemi döneminde internet habercileri sokağa çıkıp haber bile yapamadılar çünkü gazeteci sayılmıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

"YENİ MEDYANIN ADI DİJİTAL HABERCİLİK"

İnternetin yazı ve matbaadan sonra insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biri olduğunu vurgulayan Basa, “İnternet yazı ve matbaadan sonra dünyanın en önemli buluşu. Ama her buluş gibi, bize yararlı olduğu sürece anlamlı. Artık hepimiz biliyoruz ki önümüzdeki yeni medyanın adı dijital habercilik.” diye kaydetti.

TİMBİR’İN KURULUŞ AMACI

TİMBİR’in kuruluş amacına da değinen Dr. Basa, “Türkiye İnternet Medya Birliği’ni, internet medyasını bir araya getirmek, haklarını savunmak ve kaliteyi artırmak için kurduk. İlk işimiz eğitimlerle başlamak oldu. Telif, kültür haberciliği, turizm haberciliği, içtihat haberciliği gibi birçok alanda eğitimler verdik.” dedi.

Deprem gibi kriz anlarında internet gazetecilerinin sahada hem haberci hem mağdur konumunda olduğuna dikkat çeken Basa, RTÜK ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte afet haberciliği konusunda da projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"VASAT İLE LİYAKATLI ARASINDA BİR AYRIM YOK"

İnternet medyasındaki en büyük sorunun, kalifiye kişiler ile yetersizler arasında bir ayrımın olmaması olduğuna dikkat çeken Dr. Basa, “Vasat ile liyakatlı arasında bir ayrım yok. Devlet de bu ayrımı yapamıyor çünkü bu sefer yasaklamalara giriliyor. Bu ayrımı sivil inisiyatifin yapması lazım. Bizim TİMBİR olarak amacımız bu.” dedi.

TİMBİR üyeleri arasında en az bir çalışanı, vergi levhası olan, bu işe yatırım yapmış internet haber sitelerinin yer aldığını belirten Basa, “Bu da bir dükkandır. Diğerleri fobi haberciliği ya da vatandaş haberciliğinden ileri gitmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“1000 LİRA VERİP SİTE KURUP HABERCİYİM DİYORDU”

Geçmişte herkesin düşük maliyetle internet sitesi açıp gazetecilik yapmaya çalıştığını belirten Basa, “1000 lira verip internet haber sitesi kurup belediye başkanlarının, valilerin karşısına geçip ‘ben de haberciyim’ diyordu. Kimse ‘hayır değilsin’ diyemiyordu. Bugün de diyemiyor. İşte bu ayrımı yapmak için süzgeç görevindeyiz.” dedi.

“ÇAĞ ARTIK İNTERNET HABERCİLİĞİ ÇAĞI”

Dr. Basa, artık televizyon, radyo ve gazetenin bile internet haberciliği olmadan anlamlı olmadığını söyledi: “Çağımız internet haberciliği çağı. Kanundan sonra gazetelerde de bir dönüşüm oldu. Yerel gazetelerin satmadığını devlet de biliyor. Devlet buna rağmen destek vermeye devam ediyor çünkü yerel basın yaşamalı.”

“BASIN İLAN KURUMU DOĞRU ADIMLAR ATTI”

Yerel gazetelerin birleşmesiyle işsiz kalan gazetecilerle ilgili soruyu yanıtlayan Basa, internet haberciliğinin bazılarına yeni istihdam alanı sağladığını ifade etti: “Kişi çalıştırma zorunluluğu geldiği için pek çok arkadaşımız iş buldu. Elbette şartları daha iyi konuşmak lazım. Ama Basın İlan Kurumu’nun getirdiği, örneğin illerde en az bir gazetecilik mezunu çalıştırma zorunluluğu doğru bir tercih.” Aynı şekilde İletişim Başkanlığı’nın da her çalışan gazeteciye basın kartı verme uygulamasını doğru bulduğunu belirten Basa, “Devlet ciddiyet arıyor, herkese basın kartı verilecek bir durum yok.” dedi.

"SOSYAL MEDYA HABERCİLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

Geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Basa, “Önümüz dijital çağ, internet haberciliği çağı. Belki önümüzdeki dönemde sadece internet haberciliğini değil, sosyal medya haberciliğini konuşacağız. Bu sürecin en önemli başlıklarından biri internet haberciliği olacak.” şeklinde konuştu.