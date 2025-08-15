14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Z.Y. (Bünyan-1972), S.B. (Kızıltepe-1971) ve M.K. (İdil-1996) isimli şüpheliler tespit edilen adreslerde yakalandı.
Yapılan aramalarda:

Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi