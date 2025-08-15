14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Z.Y. (Bünyan-1972), S.B. (Kızıltepe-1971) ve M.K. (İdil-1996) isimli şüpheliler tespit edilen adreslerde yakalandı.
Yapılan aramalarda:
-
18 bin 780 adet makaron,
-
200 paket gümrük kaçağı sigara,
-
65 adet elektronik sigara ve tütün mamullerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/7OBfyQJsy9— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) August 14, 2025
Muhabir: Haber Merkezi