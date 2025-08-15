Anlaşma kapsamında “Coffee dè Madrid Ankaragücü Kahve Karavanı” çok yakında Ankara sokaklarında taraftarlarla buluşacak. Ayrıca tüm Coffee dè Madrid şubelerinde özel tasarım Ankaragücü logolu bardaklar yer alacak. Taraftarlar, yalnızca 5 TL fark ile bu bardaklardan alarak kahvelerini Ankaragücü ruhuyla yudumlayabilecek ve kulübe kalıcı gelir sağlayacak.

Kulüp, “Yeniden Diriliş” vizyonunu saha dışına da taşıyarak hem ekonomik katkı hem de taraftar etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Başkanımız Gazi Ercüment Tekin’in katılımıyla, MKE Ankaragücü ile Coffee dè Madrid’in kurucusu Sabri Pisikoğlu arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı.



Bu iş birliği kapsamında Coffee dè Madrid Ankaragücü Kahve Karavanı, çok yakında Ankara sokaklarında… pic.twitter.com/54mr3MRUd1 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 14, 2025