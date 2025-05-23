M. UMUT KARAKÜLAH

Görmede azalma şikayetiyle Polatlı Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran aile üyelerinin gözünde katarakt tespit edildi ve ameliyat önerildi.

Anne baba ve oğul aynı gün içerisinde ameliyat edildi. Op. Dr. Gülce Güngör, anne Azime Gençer (84), baba Mustafa Gençer (83) ve oğul Şahin Gençer’i (64) katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Op. Dr. Güngör, hastaların görme düzeyinin yüzde 20 ila 40 seviyesinden yüzde 90-100 seviyesine yükseldiğini belirtti.

“GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN KATARAKTI TANIYIN!”

Dünya çapında çok yaygın görülen bir hastalık olan katarakt hakkında önemli bilgiler veren Op. Dr. Gülce Güngör, insanların öncelikle göz sağlıkları için kataraktı tanımaları gerektiğini belirtti. Güngör şöyle konuştu: “Gözlerimiz, dünyayı algılamamızı sağlayan en değerli organlarımızdan biridir. Ancak zamanla bazı göz hastalıkları yaşam kalitemizi etkileyebilir. Bu hastalıklardan biri de oldukça yaygın olan katarakttır. Katarakt, gözümüzün içinde yer alan doğal merceğin saydamlığını kaybederek matlaşması anlamına gelir. Bu durum, görmenin bulanıklaşmasına, renklerin soluklaşmasına ve özellikle gece görüşünün zorlaşmasına neden olabilir.

Kataraktın en sık nedeni yaşlanmadır. Yaşla birlikte göz merceği yapısal değişikliklere uğrar ve saydamlığını kaybeder. Bunun yanı sıra, diyabet, uzun süreli kortizon kullanımı, göz yaralanmaları ve uzun süre güneşe maruz kalmak gibi faktörler de katarakt gelişimini hızlandırabilir. Ayrıca, nadir de olsa, yenidoğan bebeklerde doğumsal kataraktlar da görülebilir.

Katarakt, dünya genelinde özellikle 60 yaş üstü bireylerde en sık görme kaybı nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önlenebilir körlük vakalarının büyük bir bölümünü oluşturmakta olan kataraktın günümüzde tek etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Gelişen teknoloji sayesinde, katarakt ameliyatı genellikle kısa süren, güvenli bir işlem haline gelmiştir. Ameliyat sırasında bulanıklaşmış doğal mercek çıkarılır ve yerine yapay bir mercek yerleştirilir. Bu sayede hastalarımız genellikle birkaç gün içinde daha net bir görmeye kavuşmaktadırlar. Yapay merceklerin uzağı, ara mesafeyi ve yakını görmeyi sağlayan türleri mevcut olup bu merceklerin uygunluğu, hastanın ihtiyaçları ve göz yapısı değerlendirilerek göz doktoru tarafından belirlenir. Görme kalitenizi korumak için düzenli göz muayeneleri yaptırmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, erken teşhis hayat kalitenizi artırır.”