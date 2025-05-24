Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın da adının geçtiği Gezi Parkı soruşturması kapsamında "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Kararla birlikte Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen davalarda "yalan tanıklık" suçlamasıyla ceza alan isimler arasına katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Oyuncuların karara itiraz edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava sonuçlandı. Barım’ın, sanatçıları Gezi eylemlerine yönlendirdiği iddialarıyla gündeme gelen dosyada, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Halit Ergenç ve avukatları katıldı.

Halit Ergenç’ten dikkat çeken savunma: “Orada insan seli vardı”

Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Halit Ergenç, tanık ifadesinde doğru beyanda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı, sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor.

İçimdeki 'keşke'lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim, bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını, irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu, ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum.”

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep ederken, Halit Ergenç son sözünde mahkemeden beraatini istedi.

Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası, hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, Halit Ergenç’i “yalan tanıklık” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan yargılanan Rıza Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Her iki oyuncu için de duruşmadaki saygılı tutumları dikkate alınarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“Yalan söyledim yani?”

Kararın okunmasının ardından Halit Ergenç, şaşkınlığını gizleyemeyerek hakime “Yalan söyledim yani?” diye sordu. Morali bozulan Ergenç, hakimin karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine “İtiraz edeceğiz” dedi. Basın mensuplarının sorularını “Daha sonra” diyerek yanıtsız bırakan Ergenç, adliyeden ayrıldı.