EGO Genel Müdürlüğü’nün işlettiği metro hattında bu sabah alışılmadık bir olay yaşandı. Raylara izinsiz giriş yapan minik bir kaplumbağa, seferlerin kısa süreliğine durmasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşlar raylar üzerindeki hareketi fark ederek durumu anında merkeze bildirmesi üzerine seferler güvenlik amacıyla geçici olarak durduruldu. İstasyonda görevli ekipler, hızla olay yerine intikal ederek kaplumbağayı zarar görmeden raylardan aldı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sevimli misafirimizi güvenli bir alana taşıyarak doğal yaşamına zarar gelmeden müdahale ettik. Hem can güvenliğini ön planda tutan çalışanlarımıza hem de bu güzel anı bizimle paylaşan yolcularımıza teşekkür ederiz” denildi.

Olay, sosyal medyada büyük ilgi görürken, hem çalışanların duyarlılığı hem de kaplumbağanın şansı tebessüm ettirdi. Bu tür olayların önlenebilmesi için vatandaşların da metro hatları çevresinde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.