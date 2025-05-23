Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Başkentli üreticilerin yüzünü güldürecek Silajlık Mısır Tohumu Desteği programı başladı. Destek kapsamında çiftçilere %50 hibe, %50 çiftçi katkı payı ile tohum desteği sağlanacak.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlayan destek programı, özellikle yem ihtiyacının karşılanmasında kritik öneme sahip olan silajlık mısır üretimini artırmayı hedefliyor.

ABB son başvuru tarihini 28 Mayıs 2025 olarak açıkladı. Başvurular http://baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik eden projeleriyle kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ederken, çiftçilerin de yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.