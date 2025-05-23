AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Nakharin Mektrairat ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. AYM üyelerinin de yer aldığı görüşmede, iki yüksek mahkeme arasındaki ikili ilişkiler düzeyinde ve Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) çatısı altında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

Özkaya ve Mektrairat, işbirliğinin daha da gelişmesini temenni ederek bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin iki ülke ve iki yüksek mahkeme arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inandığını aktaran Özkaya, Tayland Anayasa Mahkemesinin, AAMB'nin dönem başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğünü bildirdi.

AYM'nin 2013'ten bu yana AAMB Daimi Sekretaryası kapsamında Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi rolüyle yaz okulu programları düzenlediğini hatırlatan Özkaya, programlara katılanlara insan hakları alanında teori ve uygulamaya dair görüş ve tecrübelerin paylaşıldığını aktardı.

Kadir Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma ve güçlendirme hedefi kapsamında uluslararası alanda da büyük bir sorumluluk üstlenerek özverili çalışmalar yerine getirdiğini kaydetti.

Mektrairat ise "Türk Anayasa Mahkemesi, yerleşik kurumsal kültüre sahip bir mahkeme olarak çok iyi bir örnek teşkil etmektedir." görüşünü paylaştı.