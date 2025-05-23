Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ormanda kazdıkları yaklaşık 10 metrelik kuyudan cansız bedenleri çıkarılan Veysel Eroğlu (53) ve Soner Temel'in (38) otopsi işlemleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarındaki ormanda meydana geldi. Ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Veysel Eroğlu ve Soner Temel, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Eroğlu ve Temel'in cesetleri kuyudan çıkarıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Eroğlu ve Temel'in otopsi işlemleri devam ediyor. Tuzla Tersanesi'nde işçi olarak çalışan 5 çocuk babası Veysel Eroğlu, Ankara'da toprağa verilecek. Gebze'de fabrika işçisi olan 3 çocuk babası Soner Temel'in cenazesinin ise ailesinin kararı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

İFADESİ ALINACAK

Öte yandan, olay yerinin yaklaşık 100 metre uzağında yere uzanmış halde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bölgede gezintiye çıktığını bir süre sonra sesler duyduğunu ve o yöne gittiğini ve saat 23.00 sıralarında kuyuyu görüp yetkililere haber verdiğini ifade etti. Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürülen kişi, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Gebze Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)