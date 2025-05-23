Tekirdağ'da polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda evlerine kurdukları sistemle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı narkotik birimlerinin koordineli çalışmasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde iki kişinin evlerine kurdukları sistemle uyuşturucu yetiştirdiği belirlendi. Adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirme kabini, LED aydınlatma, fan, termometre, havalandırma sistemi, makas, 3 sıvı gübre, esrar öğütme aparatı, 5 saksı, 2 gram esrar, 6 kök Hint keneviri ve 3.2 gram bonzai ele geçirildi.