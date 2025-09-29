Gaziantep’te üçüncü gebeliğinde dünyadaki en nadir kan grubuna sahip olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Naide Soylu için Türk Kızılay’dan kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Literatürde Rh Null, kamuoyunda ise “altın kan” olarak bilinen bu nadir kan grubu, yalnızca 6 milyonda bir kişide görülüyor.

Doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince Kızılay harekete geçti. İspanya’dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kan, soğuk zincirle Gaziantep’e ulaştırıldı. Zamanla yarışılan bu operasyon sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

İlk iki gebeliğinde sorunsuz süreç yaşayan Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan ileri testler ve ABD’den gelen sonuçlar, Soylu’nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

Doğum zamanı yaklaşınca Kızılay, İspanya’da bulunan iki dondurulmuş Rh Null ünitesi ile aktif bir bağışçıdan alınan bir üniteyi, özel taşıma koşullarında önce İstanbul’a, ardından Gaziantep’e ulaştırdı. Dondurulmuş üniteler çözülür çözülmez yalnızca 72 saat içinde kullanılabildiği için operasyon kritik öneme sahipti.

Naide Soylu, yaşadığı süreci, “İlk kez altın kanı duydum, çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı. İspanya’dan gelen haberle hayata tutundum. Kan bağışının ne kadar hayati olduğunu anladım” sözleriyle anlattı.

Doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. Vahap Okan, “Altın kan herkese kan verebiliyor ama sadece aynı gruptan alabiliyor. Doğum öncesi ciddi risk vardı. Kızılay süreci organize etti ve ameliyat güvenli şekilde gerçekleştirildi” dedi.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri AR-GE ve İş Geliştirme Müdürü Nazlı Sözmen, süreci, “Uluslararası Nadir Kan Bağışçısı Paneli ile iletişime geçtik ve İspanya’dan olumlu yanıt aldık. Dondurulmuş ünitelerin 72 saat içinde kullanılması gerekiyordu. Soğuk zincirle İstanbul’a, oradan Gaziantep’e ulaştırdık. Bu, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir operasyon ve Kızılay’ın uluslararası boyutta hayat kurtaran müdahalelerini gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.