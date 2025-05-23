Beypazarı Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 14-15 Haziran'da gerçekleşecek 49. Hitit Rallisi etkinliğinde sporseverleri ağırlayacak. Etkinlikte sporseverler ralli heyecanı yaşarken etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ta katılacak.

Özer Kasap'tan Gençlerbirliğini tebrik
Özer Kasap'tan Gençlerbirliğini tebrik
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"Ralli heyecanı Beypazarı'nda"

Etkinliğe ilişkin konuşan Başkan Kasap'ın ifadeleri şöyle: "Ralli heyecanı Beypazarı'nda 14-15 Haziran'da 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm sporseverleri ve misafirlerimizi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş