Yapılan açıklamada, Wednesday 2. sezon bölümlerinin iki kısım halinde yayımlanacağı duyuruldu. Buna göre, dizinin birinci kısmı 6 Ağustos 2025’te, ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025’te Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.

Wednesday Dizisi Konusu

Dizi, Addams Ailesi’nin dikkat çeken karakteri Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’nde yaşadığı olayları konu alıyor. Zeki ve alaycı kişiliğiyle ön plana çıkan Wednesday, akademide yeni arkadaşlıklar kurarken aynı zamanda çevresinde gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyor.

Netflix’in dünya genelinde büyük ilgi gören dizisi Wednesday’nin ikinci sezonu için yayın tarihleri belli oldu. Netflix Türkiye’nin resmi YouTube hesabından yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni sezon bölümleri iki parça halinde izleyiciyle buluşacak.

Buna göre, Wednesday 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos 2025’te, ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025’te yalnızca Netflix üzerinden yayınlanacak.

Addams Ailesi'nin ikonik karakterlerinden Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki gizemli ve karanlık maceralarını konu alan dizi, ilk sezonuyla küresel çapta büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Zeki, alaycı ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Wednesday karakteri, dizide hem yeni arkadaşlıklar kuruyor hem de çevresinde yaşanan gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyor.

DİZİNİN OYUNCU VE YARATICI KADROSUNDAN 2.SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Netflix tarafından paylaşılan ön gösterim videosunda, dizinin yaratıcılarından Alfred Gough, “Wednesday müthiş bir global fenomen oldu.” açıklamasında bulundu. Dizide Wednesday’in babası Gomez Addams karakterini canlandıran Luis Guzmán, projeyle ilgili olarak “Şahane bir sürprizdi. Patlama yaptı.” ifadesini kullandı. Wednesday’in annesi Morticia Addams’ı oynayan Catherine Zeta-Jones ise, ikinci sezonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “2. sezonda yer almak bana büyük keyif verdi.” dedi. Dizinin başrol oyuncusu Jenna Ortega ise canlandırdığı karakter hakkında, “Wednesday, gelmiş geçmiş en havalı karakterlerden biri. O yüzden o karaktere tekrar bürünmek çok eğlenceli.” yorumunu yaptı.

İki kısım halinde ekranlara gelecek yeni sezonda, ilk sezondan tanınan karakterlerin hikâyeleri devam ederken, dizinin karanlık atmosferi ve gerilim unsurlarının korunacağı belirtiliyor. Wednesday karakterinin çözmesi gereken yeni gizemlerle karşı karşıya kalacağı sezonda, izleyicilere yine gerilim dolu bir kurgu sunulması bekleniyor.