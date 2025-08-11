TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni Karadeniz dizisi Taşacak Ha Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alacak. İkili, “Sen Anlat Karadeniz”in yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınan bu projede ilk kez birlikte kamera karşısına geçecek.

BİR TRABZON DİZİSİ

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Çekimler, Karadeniz’in eşsiz doğasına sahip Trabzon’da gerçekleştirilecek.

HİKAYESİ NE?

Dizi, iki düşman ailenin fertleri olan Adil Koçari ve Esme Furtuna’nın geçmişe dayanan aşkını ve bu aşkın etrafında gelişen çatışmaları konu alıyor.

Ulaş Tuna Astepe , karizmatik ve sert mizaçlı “dağ adamı” Adil Koçari’yi canlandıracak.

, karizmatik ve sert mizaçlı “dağ adamı” Adil Koçari’yi canlandıracak. Deniz Baysal, herkesin saygı duyduğu güçlü Karadeniz kadını Esme Furtuna rolüyle ekranlara gelecek.

Hikâye, Rum kökenli Eleni Miryano’nun Trabzon’a gelerek köklerini aramasıyla başlayacak ve Adil ile Esme’nin geçmişle yüzleşmesini tetikleyecek.

YAYIN PLANLAMASI

Dizinin 2025–2026 sezonunda TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Henüz net bir yayın tarihi açıklanmasa da Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.