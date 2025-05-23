2024-2025 dönemine ilişkin veriler doğrultusunda Genç Sağlık Sendikası, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 58 sendika arasında en fazla üye artışı gösteren sendika oldu. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarında örgütlü olan sendikanın toplam üye sayısının 60 bine yaklaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Belirgin Artış

Sendikanın Sağlık Bakanlığı bünyesindeki üye sayısı geçen yıl 43.701 iken, bu yıl 48.417’ye yükseldi. Böylece yalnızca bu kurum kapsamında 4.716 kişilik bir artış kaydedildi. Bu artışla birlikte Genç Sağlık Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nda 50 bin üye barajını aşan sendikalar arasına girdi.

Farklı Kurumlarda da Örgütlenme Sürdürülüyor

Genç Sağlık Sendikası’nın yalnızca Sağlık Bakanlığı kadrolarıyla sınırlı kalmadığı, üniversite hastaneleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi farklı kurumlardaki kamu çalışanlarının da sendika bünyesine katıldığı belirtildi. Tüm kurumlar dikkate alındığında toplam üye sayısının 60 bine yaklaştığı kaydedildi.

Genel Başkan Osman Kaya’dan Açıklama

Sendikanın büyüme verilerine ilişkin açıklamada bulunan Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sürecin genç çalışanların katılımıyla şekillendiğini ifade etti. Kaya, Türkiye genelinde örgütlenmenin devam edeceğini ve sendikanın önümüzdeki dönemde daha da büyümesinin hedeflendiğini belirtti.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerde gerçekleştirilen 2025 yılı sendika sayım sonuçlarının açıklandığını belirterek, elde edilen sonuçlardan dolayı sendika üyelerini ve teşkilat yöneticilerini tebrik etti. Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerde son bir yıl içerisinde 4.716 üye artışı yaparak, 58 sendika arasından 'en çok üye artıran sendika' tekrardan Genç Sağlık Sendikası olmuştur.”

Genç Sağlık Sendikası, son sayım sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde 50 bin üye barajını aşan sendikalar arasında yer aldı.