EBRU APALAK

Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği Türkiye’nin ilk Kadın Filmleri Festivali 28. yılında da Ankaralı sinemaseverleri kadın hikâyeleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Festival, 27 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikâyeler” temasıyla Kült Kavaklıdere ve 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) düzenlenecek. Festivalde Japonya'dan Kırgızistan'a, Vietnam'dan Malta'ya kadar birçok coğrafyadan kadınların hikâyeleri izleyicilerle buluşacak.

Festival Koordinatörü Dalım İlteriş Mayadağlı, her kadının yaşamının ve mücadelesinin ayrı bir anlatı olmasından dolayı bu temayı seçtiklerini belirtti. “Her kadın kendine özgü deneyimleriyle hayata tutunur. Biz de bu eşsizliği öne çıkarmak istiyoruz. Festivalimiz kadınların çeşitliliğini, farklı seslerini ve zenginliğini kucaklayan bir anlayışla yola çıktı.” dedi.

200 YÖNETMEN FESTİVALDE YER ALMAK İSTEDİ

Festivale bu sene Fransa, İsviçre, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerden yaklaşık 200 kadın yönetmen başvurdu. Mayadağlı, başvuran filmleri seçme sürecine dair “Filmleri izlemek, değerlendirmek ve programa dahil ederek yeni keşifler yapmak bizim için çok değerli.” ifadelerini kullandı.

Festivalin kısa film seçkisini belirleyen Mayadağlı, ekip olarak sinemaseverlerle filmleri yalnızca izlemekle kalmayıp filmlerdeki temaları söyleşi ve panel gibi etkinliklerle derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Festivalin bölümleri ve düzenlenecek etkinliklerle izleyicilerde kalıcı bir etki bırakmayı amaçladıklarını kaydetti. Festivalde 29 ülkeden 26’sı uzun, beşi orta ve 13’ü kısa metrajlı olmak üzere 44 film gösterilecek.

UÇAN SÜPÜRGE, 28 MAYIS’TAN İTİBAREN ETİMESGUT CKM’DE

Bu yıl festival, önceki yıllardan farklı şekilde Etimesgut Belediyesi’nin desteğiyle yolculuğuna devam ediyor. Mayadağlı, festival boyunca Etimesgut’ta 100. Yıl CKM’de ücretsiz film gösterimleri yapacaklarını ve festival konuklarını Etimesgutlu sinemaseverlerle buluşturacaklarını açıkladı. 28 Mayıs'ta ise CKM'de düzenlenecek etkinlikte festivalin birçok konuğu ağırlayacaklarının heyecanını paylaştı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKMADAN ÖĞRENCİLER DÜŞÜNÜLDÜ

Festival biletleri 17 Mayıs'ta biletinial.com üzerinden satışa çıktı. Mayadağlı, satışlardan memnun olduklarını ve önümüzdeki günlerde birçok seansın biletlerin tükenmesini beklediklerini aktardı.

Uçan Süpürge, öğrenciler için askıya bilet bıraktı. Festivalin gösterim mekânlarından biri olan Kült Kavaklıdere'de biletler satışa sunulmadan önce öğrenciler için koltuklar ayrıldı. Öğrenciler film gösterimlerinden önce Kült’teki gönüllü masalarına isimlerini yazdırarak bilet alabilecek. Festival ayrıca bilet fiyatlarını öğrenciler için 50 TL, tam biletleri ise 100 TL olarak belirleyerek filmlere erişimi kolaylaştırmayı planladı.

ÖDÜLLER 27 MAYIS’TA VERİLECEK

Açılış gecesi, 27 Mayıs’ta saat 20:00’de Devlet Opera ve Balesi’nde düzenlenecek. Gecede oyuncular Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a Onur Ödülü; oyuncu Mina Demirtaş’a Onur Ödülü; yapımcı Başak Emre, oyuncu Bennu Yıldırımlar ve kast direktörü Harika Uygur’a Bilge Olgaç Başarı Ödülü takdim edilecek.

TÜRKİYE YAPIMI İKİ FİLM, FIPRESCI ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAK

Festival, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin desteğiyle düzenleniyor. 4 Haziran’da Kült’te, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisinin seçtiği filmin açıklanmasıyla festival sona erecek. FIPRESCI jürisi bu yıl Almanya’dan Bettina Hirsch, Meksika’dan Adriana Fernández ve Türkiye’den ise Senem Erdine’den oluşuyor. FIPRESCI Ödülü için “Her Biri Ayrı Renk” bölümünde 10 film yarışacak. Türkiye’den Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon, Gece Athena” ve Zeynep Köprülü’nün “Su Yüzü” adlı filmleri de bu bölümde yer alıyor.