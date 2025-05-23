Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi ki Ankaramızın başkanısınız"

Nallıhan Belediye Başkanı'nın Yavaş'la ilgili ifadeleri şöyle: "Mansur Yavaş Başkanım Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Ankara’mıza kazandırdığınız adalet, şeffaflık ve hizmet odaklı yönetim anlayışınız için minnettarız. Sizin liderliğinizde başkentimiz daha yaşanabilir, daha umut dolu bir şehir haline geldi. Yeni yaşınız size sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. İyi ki varsınız, iyi ki Ankaramızın başkanısınız." şeklinde konuştu.