Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele alarak tarife müzakerelerinin karşılıklı fayda temelinde sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı. Yaklaşık 45 dakikalık telefon görüşmesinde iki lider, Tokyo ile Washington arasında devam eden tarife müzakerelerinin ‘kazan-kazan’ prensibiyle yürütülmesinde mutabık kaldı.