Yeditepe Üniversitesi, bir akademik yılı 3,80 ve üzerinde not ortalamasıyla tamamlayan öğrencilerini "Akademik Başarı Ödül Töreni"nde ödüllendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, başarı belgelerini Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, rektör yardımcıları ve dekanların elinden aldı.

Törende "başarı" ve "gelecek inşası" kavramları ön plana çıkarılırken, kadın öğrenciler yüzde 73'lük oranıyla erkek öğrencilerin önünde yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerin, meslek kazandırmanın yanı sıra genç bireylerin kimliklerini, hedeflerini ve yaşamla kurdukları ilişkiyi inşa ettikleri yerler olduğunu belirtti.

Bu anlayış doğrultusunda Akademik Başarı Ödül Töreni'ni düzenlediklerine değinen Durman, "Öğrencinin başarısını görünür kılmak, sürdürülebilir öğrenmenin temelidir. Gençlerin kendini yalnız hissetmediği bir üniversite ortamı, psikolojik ve sosyal dayanıklılığı da destekler." ifadelerini kullandı.

Durman, öğrencilerin üniversiteye bilgi edinmenin yanı sıra kimliğini yeniden keşfetmeye, hata yapma cesaretini kazanarak gelişmeye geldiğini, üniversitenin güven veren bir alan sunmasının, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için hayati önem arz ettiğini aktardı.

"Gelecek kaygısı gençlerin en temel sorunlarından biri"

Gelecek kaygısının, gençlerin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret eden Durman, "Bu durum, yalnızca ekonomik verilerle açıklanamaz. Bilginin hızla eskiyor olması, mesleklerin dönüşmesi ve sosyal ilişkilerin dijital ortama taşınması gibi faktörler, gençleri derinden etkiliyor. Bu farkındalık, bazı gençleri cesaretlendirirken, bazılarını ise içe kapanmaya sürükleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Durman, üniversitelerin, bu kırılganlıkla baş etmeyi öğrenmek isteyen gençlere yalnızca "geleceğe hazır ol" mesajı vermekle yetinmemesi gerektiğini, bu geleceği birlikte anlamlandıracak bir öğrenme ortamı inşa etmenin önemli bir sorumluluk olduğuna değindi.

Üniversitelerin temel görevleri arasında öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu aktaran Durman, şunları kaydetti:

"Bu tür törenler, yalnızca ödül alanlar için değil, tüm öğrenciler için ilham verici ve motive edici. Kariyer merkezleriyle rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, bu süreçte kritik rol üstleniyor. Öğrencileri kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlayacak ortamlar, üniversiteler tarafından sunulmalı. Kariyer planlamasının üniversite yıllarında yapılması, mezuniyet sonrası sürece büyük katkı sağlıyor. Öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel açıdan bireysel donanımın artırılması ve yüzyılın gerekliliklerine uygun bireylerin yetiştirilmesi, üniversitelerin asli sorumlulukları arasında yer alıyor."

"Marifet iltifata tabidir"

Bedrettin Dalan da akademik başarının oluşumunda gösterilen emeğin önemine değinerek, "Marifet iltifata tabidir. Başarı, kolaylıkla elde edilmez. Emekle, sabırla ve azimle ulaşılır. Çok çalışın ama ezberci olmayın. Açık kalpli düşünen ve öğrendiğini hayata tatbik eden iyi bir insan olmak, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Törende ödül alan İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Zeynep Demirci ise akademik başarıyı yalnızca notlarla sınırlı görmediğini yeni şeyler öğrenebilmenin ve öğrendiklerini hayata geçirebilmenin, kendisi için en az notlar kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Taylan Özveren de akademik başarının kendisi için önemli bir kriter olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akademik başarı elbette tek başına yeterli değil ama üniversite hayatımızda, üzerine düşünmemiz ve önem vermemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu törenin, motivasyon üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gördüm. Çünkü başarının önemsenmesi ve ödüllendirilmesi, bizi daha fazla teşvik ediyor. Genel olarak, akademik hayatı dengeli ve sağlam bir şekilde yürütmek gerektiğine inanıyorum."