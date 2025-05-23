Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel gelişmelerin ele alınacağı Focal Prostate Course 2025, bu yıl ilk kez Türkiye ve Avrasya bölgesinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ürogenital Radyoloji Derneği ve İç Anadolu Üroloji Grubu iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Focal Prostate Course 2025” yarın ve ertesi gün Ankara’da bir otelde gerçekleştirilecek.

Toplantıya, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden, alanında uzman ve uluslararası tanınırlığa sahip konuşmacılar katılacak. Prostat Kanseri tanısında en önemli basamaklardan biri olan “Füzyon Biyopsi Kursu” ve “Robotik Füzyon Biyopsi Kurslarına” yurt içi ve yurt dışından yoğun bir müracaat olmasından ötürü tüm kontenjanlar doldu.

Etkinlikte, prostat hastalıklarının görüntüleme temelli tanısı ve minimal invazif tedavisi üzerine sunumlar yapılacak. 10’dan fazla ülkeden 300’ü aşkın hekimin katılması beklenen toplantı; üroloji, radyoloji ve ilgili diğer branşlardan sağlık profesyonellerini, prostat hastalıkları alanındaki teknolojik ve bilimsel yeniliklerle buluşturmayı amaçlıyor.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Focal Prostate Course 2025 Eş Başkanları Prof. Dr. Yaşar Özgök (Üroloji) ve Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut (Radyoloji), dünya çapında tanınan bilim insanlarını Türk hekimlerle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.