Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Kocatepe Camisi'nden Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

ANFİDAP tarafından "Tek Gündemimiz Gazze" temasıyla yapılan çağrı üzerine, akşam saatlerinde çok sayıda kişi Kocatepe Camisi önünde toplandı.

Grup, tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Gazze'de insanlık ölüyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Susmak suça iştiraktir", "Unutulan soykırım tekrarlanır" yazılı dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Sıhhiye Meydanı'nda platform adına basın açıklaması yapan Fatih Benli, Gazze'nin, "suskun dünyanın" ortasında her gün biraz daha ölüme terk edildiğini belirtti.

Benli, Gazze'deki duruma ilişkin, "Sınırları kapatılmış, gökyüzü karartılmış, denizi mühürlenmiş bir halktan söz ediyoruz. Gündüzleri bombalarla, geceleri açlıkla sınanan çocuklardan, elleriyle toprağı kazan analardan, enkaz altından kardeşini çıkarmaya çalışan evlatlardan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okuyan gruptakiler, daha sonra Sıhhiye Meydanı'ndan ayrıldı.