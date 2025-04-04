Sergi, ArtOda alanında izleyicilerle tanışacak ve sanatta kusur kavramını estetik bir dönüşüm aracı olarak ele alacak.

Kusurun Estetik Dönüşümü

Sanat ve eğitimi birleştiren Yalçınkaya, kusur kavramını sanatsal bir dönüşüm aracı olarak işlerken, Jacques Rancière ve Michel Foucault gibi önemli düşünürlerin fikirlerinden de ilham alıyor. Sergi, bilgi, iktidar ve sanat arasındaki ilişkileri sorgulayan bir yapıya sahip.

Montaj tekniğiyle sanat ve pedagoji

Yalçınkaya'nın sergisinde montaj tekniğiyle üretilen eserler, parçalanmış ve yeniden anlamlandırılmış formlar üzerinden sanat ve pedagojinin kesişimini gözler önüne seriyor. Geleneksel öğretmen-öğrenci ve sanatçı-izleyici rollerini tersine çevirerek sanatı bir oyun ve dönüşüm pratiği olarak sunan ressam, izleyiciyi yenilikçi bir bakış açısına davet ediyor.