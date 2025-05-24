Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede bulunan dükkanların esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Ercan, belediye tarafından faaliyete geçirilen projelerden memnun kalıp kalmadıklarını sordu.

Esnaf ziyaretinin yanında sokaktan geçen ilçe sakinlerinin halini hatırı sorulurken, vatandaşların öneri ve şikayetlerini de dikkata alan Başkan, "Sokağın nabzı makamda değil, sahada tutulur." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara hal hatır sorduk"

Başkan Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Sokağın nabzı makamda değil, sahada tutulur. Bu anlayışla her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi’nde esnafımıza hayırlı işler dileyip vatandaşlarımızla sohbet ettik, hal hatır sorduk." diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kimdir?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğmuş bir Türk siyasetçidir. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmış ve bu alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde başlayan Ercan, mahalle komisyon başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanı olarak göreve başlamış, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam etmekte.