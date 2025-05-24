Yenimahalle'de 3. Geleneksel Kitap Günleri 24-28 Mayıs tarihleri arasında başlıyor. Etkinlik Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanında başlayacak olup tüm gün devam edecek. Organizasyonda konuk yazarların imza günü ve biiribirinden eğlenceli aktivitelerle ilçe sakinleri vakit geçirecek.

"Etkinlik Cumartesi Günü başlıyor"

Etkinlik açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'da katılacak olup, konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanında düzenleyeceğimiz 3. Geleneksel Kitap Günleri yarın başlıyor. Konuk yazarlarımızla imza günleri ve söyleşilerin de yapılacağı Yenimahalle Kitap Günleri’ni 11.00-22.00 arasında ziyaret edebilirsiniz." şeklinde konuştu.