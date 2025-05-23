Çamlıdere Belediyesi, Adem Ceylan Parkı'nda bulunan Bungolov Tesisleri belediye bünyesine katılması ardından 24 Mayıs Cumartesi saat14:00'de açılışı gerçekleşecek. Açılışa Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve ilçe sakinleri katılacak. Tesislerde ilçe sakinleri doğanın güzelliğini ve ortamın huzurlu sessizliğiyle kaliteli vakit geçirecek.

"Doğanın kalbinde buluşalım"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın açılışa ilişkin ifadeleri şöyle: "Çamlıdere'nin yakışır bir eser daha! Doğayla bütünleşen, estetiği ve konforu bir araya getiren Çamlıdere Bungalov Tesisimizin açılışına hepinizi bekliyoruz. Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışımızla, Çamlıdere’mize değer katmaya devam ediyoruz. Doğanın kalbinde buluşalım."