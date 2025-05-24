Beypazarı Belediyesi, bir işle uğraşırken zorlananan yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ve ev temizliğini üstleniyor. İhtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin kuaför ve temizlik hizmetlerini üstlenerek vatandaşlara destek olunuyor.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız"

Hizmete ilişkin Beypazarı Belediyesi resmi hesabından yapılan paylaşım ise şöyle: "Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru. Beypazarı Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyor, temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.