Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentindeki Etihad Arena’da düzenlenen mücadelede sarı-lacivertliler pazar günü kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı. İkinci periyotta Panathinaikos farkı azaltmaya çalışsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 38-33 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, son çeyreğe 55-48 önde girdi. Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 82-76 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko’da 18 sayı ile takımın en skorer ismi olan Hall, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Panathinaikos cephesinde ise milli basketbolcu Cedi Osman 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 4. kez finale yükseldi. 7 kez Final Four’a katılan sarı-lacivertliler, 2017’de Obradovic yönetiminde şampiyonluk yaşamıştı. Ayrıca sarı-lacivertliler, 2018’den sonra ilk kez Final Four’da maç kazanmış oldu.

Fenerbahçe Beko, finalde Monaco ile Olympiakos arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.