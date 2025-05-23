Çiftçi, Özer’in yedi aydır tutuklu olduğunu belirterek, bu kararın hukuki değil siyasi nitelikte olduğunu ifade etti. Özer’in barış, eşit yurttaşlık ve demokratik temsil mücadelesi verdiğini vurgulayan Çiftçi, tutukluluğun sürmesinin sadece Özer’in değil, aynı zamanda Esenyurt halkının iradesinin de cezalandırılması anlamına geldiğini söyledi.

Özer, “feshedilmiş örgüt” suçlamasıyla yargılanıyor. Çiftçi, bu durumun Türkiye’de muhalefetin etkinliğine yönelik bir kısıtlama olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Açıklamada, bu sürecin siyasi bir rehinelik hali olduğu ve er ya da geç sona ereceği ifade edilirken, Esenyurt halkının iradesinin özgürlüğüne kavuşacağı dile getirildi.

Öte yandan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna ilişkin mahkeme kararları ve savunma süreci devam ediyor.