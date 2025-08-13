CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği iddiaları CHP Genel Merkezi ve CHP kulislerini hareketlendirdi.

Özlem Çerçioğlu tarafından henüz bir açıklama gelmezken, AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öne sürülen Cumali Uçar, söz konusu iddiayı yalanladı ancak AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Uçar'ın açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini ve Uçar'ın herhangi bir görevi olmadığını belirtti.

Ancak CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, söz konusu iddiaları doğruladı. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’li Sultanhisar, Söke, Yenipazar belediye başkanlarının da AKP’ye geçeceğini söyledi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Kulislerde ise, Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı ve rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı söyleniyor.

Bu sabah saatlerinde gündeme bomba gibi WhatsApp konuşmaları düştü. Çerçioğlu'nun CHP üyeliğinden istifaları istediği öne sürüldü.

Gazeteci Barış Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kare paylaştı.

Konuşmalarda bir kişi "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" dedi. Gruptaki bazı isimler ne olduğunu anlayamazken "İstifa edin diyorlar ediyoruz, başkanın talimatı, grupta görmeyen arkadaşlar varsa birbirinizi arayın" ifadeleri kullanıldı.

NEDEN TOPUKLU EFE DENİLDİ ?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968’de Aydın Nazilli’de doğdu.

Çerçioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Aydın Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması ile ilgili çeşitli toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

22 Temmuz 2007 tarihinde 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

Yerel Seçimlerini 649 oy farkla kazanmasının ardından CHP'nin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009’da belediye başkanlığı görevine başladı.

Belediye Başkanlığı döneminde “Topuklu Efe” lakabı ile anılmaya başladı.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın’ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazandı.