Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,41 değer kaybederken, en fazla kazandıran sektör yüzde 1,43 ile tekstil deri oldu. En çok gerileyen sektör ise yüzde 4,51 ile spor sektörü olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda satış baskısını artıran unsurlar arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısı ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler yer alıyor. Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yönelik yüzde 50 doğrudan tarife uygulanmasını önerdi. Trump ayrıca teknoloji devi Apple’a da sert çıkışlarda bulunarak, CEO Tim Cook’a iPhone üretiminin ABD’de yapılması gerektiğini hatırlattı ve aksi halde yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması gerektiğini vurguladı.

Trump’ın Vergi İndirimi Küresel Piyasalarda Satış Baskısını Artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Apple'a yönelik tarife tehditleri de küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, bir başka paylaşımında ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ı hedef alarak, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a da uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı. Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, işsizlik oranı, finansal istikrar raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de PCE fiyat endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.