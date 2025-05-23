CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı hakkında Muğla Valisi İdris Akbıyık'a yönelik açıklamaları nedeniyle 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan dava açıldı.

Denizaslanı’nın 10 Nisan’da Menteşe’de gerçekleştirdiği basın açıklamasındaki sözleri sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, ardından iddianame hazırlandı.

Mehmet Alkım Denizaslanı, 10 Nisan 2025’te Menteşe Hakkı Tonguç Parkı’nda düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’na destek veren üniversite öğrencilerinin yurtlardan uzaklaştırıldığı iddiasıyla Muğla Valisi İdris Akbıyık’a tepki gösterdi. Denizaslanı, “Bu çocuklar yurtlarına dönmezse Bodrum’dan Muğla’ya yürürüm” şeklindeki açıklamasıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu sözlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Denizaslanı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Denizaslanı’nın açıklamalarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı eylemlere teşvik içerdiği ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Denizaslanı hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla Muğla 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.