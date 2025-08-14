İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişki beklentilerin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında Asya piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun korkulduğu kadar hızlanmamasıyla Fed'in faiz indirimine ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, küresel piyasalarda risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Fed'in faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik, ticari gerilimlerin hafiflemesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesi pay piyasalarını destekleyen ana nedenler arasında yer alıyor.

Analistler, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verisinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkilerine dair endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Ilımlı gelen enflasyon verisiyle beraber Fed'in yavaşlayan işgücü piyasasını canlandırmak için faiz indirimlerinde daha agresif bir tutum sergileyebileceğine dair öngörüler de öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indirimi de masada yer alıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyonu geçici mi yoksa kalıcı şekilde mi etkileyeceğini anlamaya çalıştıklarını, bunun da bankanın faiz indirimi zamanlamasını şekillendireceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, bir sonraki Fed başkanı adayını 'biraz erken' açıklayabileceğinin sinyalini verdi. Trump, Powell'ın halefi olarak değerlendirdiği adayların sayısını üç ya da dörde indirdiğini ifade etti.

Jeopolitik konular da piyasalardaki fiyatlamalara etki ederken, ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için 'ağır sonuçlarının' olacağını söyledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin yapay zeka destekli robotlar, ev güvenlik sistemleri ve akıllı ekranlar gibi alanlarda genişlemeyi planladığına dair haberlerin ardından yüzde 1,6 değer kazandı.

Yapay zeka bulut bilişim girişimi CoreWeave'in hisseleri ise şirketin ikinci çeyrekte beklenenden fazla zarar açıklamasının ardından yüzde 20,8 değer kaybetti.

Restoran zinciri Cava'nın hisseleri de şirketin bu yıl için satış tahminlerinde düşüşe gitmesiyle yüzde 16,6 düştü.

New York borsasında kapanış rekoru tazelendi

Dow Jones endeksi yüzde 1,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.466,58, Nasdaq endeksi de 21.713,14 puanla kapanış rekoru tazeledi. ABD'de endeks vadelileri güne karışık seyirle başladı.

Bu gelişmelerin ışığında enflasyona ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23'e geriledi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,7'de seyrediyor. Bitcoin de Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle 124 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını desteklerken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 362 dolarda seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 65,6 dolarda işlem görüyor.

Avrupa borsaları günü pozitif tamamladı

Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin iyimserlik ve ABD'nin diğer ülkelerle ticari gerilimlerinin hafiflemesi Avrupa borsalarına da pozitif yansıdı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonla mücadelede geride kaldığı için faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor.

Bessent'in açıklamaları sonrasında yenin dolar karşısında değer kazanmasıyla Japonya borsasında satış baskısı arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, 3.704,77 puanla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 146,5 seviyesinde seyrediyor.

Yurt içi piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7760'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

12.00 Avro Bölgesi, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları