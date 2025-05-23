Türkiye Polifonik Korolar Derneğince (TPKD) düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği başladı.

TPKD Başkanı Mehmetcan Apaydın, İstek Ankara Okulları Konser Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğin açılışında, her koronun kendi sesini, kültürünü ve ışığını sahneye taşıyacağını söyledi.

Konuşmaların ardından TPKD Büyükler Korosu ilk konseri verdi.

1 Haziran'da sona erecek şenlik kapsamında, yaklaşık 5 bin koristin yer aldığı Türkiye'nin farklı illerinden 115 koro, sanatseverlerle buluşacak.

TPKD Başkanı Mehmetcan Apaydın, açılışta yaptığı konuşmada, şenliğe katılan her koronun kendi sesini, kültürünü ve ışığını sahneye taşıyacağını söyledi. Açılış konseri TPKD Büyükler Korosu tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 bin koristin yer aldığı ve Türkiye’nin dört bir yanından 115 koroyu buluşturan şenlik, kültürlerarası etkileşim ve müzik şöleni sunmayı hedefliyor. Etkinlik, 23 Mayıs Cuma günü saat 19:00’da açılış töreniyle start aldı.

Şenlik Programından Öne Çıkanlar

23 Mayıs’ta açılış konserinde TPKD Büyükler Korosu, Tunafen Koleji Polifonik Korosu ve Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Korosu gibi gruplar sahne aldı.

24-31 Mayıs tarihleri arasında çeşitli çocuk, gençlik, kadın ve karma koro grupları gün boyunca ve akşam konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

1 Haziran Pazar günü, ödül töreni ve son konserlerle şenlik sona erecek.

Korolar arasında Başkent Üniversitesi, TED Ankara Koleji, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Bilkent Üniversitesi, İzmir Özel Türk Koleji gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, çeşitli şehirlerden gelen kültürel ve sanatsal gruplar yer alıyor.

Türkiye Korolar Şenliği, zengin programıyla Ankara’nın Yaşamkent semtindeki İstek Ankara Okulları Konser Salonu’nu müzikseverlerle doldurmayı sürdürüyor.