Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Pendik Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor – Konyaspor karşılaşması, konuk ekibin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Konyaspor, sezona etkileyici bir başlangıç yaparken, Eyüpspor yeni teknik direktörü Selçuk Şahin yönetimindeki ilk maçta puanla tanışamadı.

Umut Nayir’den Duble

Maça hızlı başlayan Konyaspor, henüz 5. dakikada Umut Nayir’in kafa golüyle öne geçti. 21. dakikada bir kez daha sahneye çıkan deneyimli golcü, farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada Enis Bardhi penaltıdan ağları havalandırarak skoru 3-0’a taşıdı.

Eyüpspor’un Tek Yanıtı Halil Akbunar’dan

İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 51. dakikada Halil Akbunar ile farkı ikiye indirdi. Ancak 79. dakikada Adil Demirbağ, Guilherme’nin köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla skoru 4-1’e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Selçuk Şahin’in İlk Maçı Hayal Kırıklığı

Arda Turan’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin, Süper Lig kariyerine farklı bir mağlubiyetle başladı. Eyüpspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında puan arayacak. Konyaspor ise Gaziantep FK’yı konuk edecek.