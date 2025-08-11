Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Balıkesir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Olayın hemen ardından ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde müdahale etmiş ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.