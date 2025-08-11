Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından Balıkesir Valiliği açıklama yayınladı. Valilik, yaz okullarının 1 günlüğüne tatil edildiğini ve kamu kuruluşlarında görevli olan hamile ve engelli personellere izin verildiğini duyurdu.
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise;
''İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.'' şeklinde oldu.
August 10, 2025