Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından Balıkesir Valiliği açıklama yayınladı. Valilik, yaz okullarının 1 günlüğüne tatil edildiğini ve kamu kuruluşlarında görevli olan hamile ve engelli personellere izin verildiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise;

''İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.'' şeklinde oldu.