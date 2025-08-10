Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in abisi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, 80 yaşında Yalova’da yaşamını yitirdi.

1945 yılında dünyaya gelen Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli Köyü’nde başladı. Uzun yıllar boyunca Batman’ın farklı okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan Şimşek, aynı zamanda kardeşi Mehmet Şimşek’in de ilkokul öğretmenliğini yaptı.

1988 yılında “Yılın Öğretmeni” seçilen Nazmi Şimşek, bu ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi’nin elinden almıştı. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Şimşek, görev yaptığı yıllar boyunca sayısız öğrencinin hayatına dokundu.