Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.2'lik ve deprem ve 24' tane artçı deprem sonrası AFAD Afet Müdahale Planı'nı devreye soktu.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın içinde neler var?

Türkiye, depremden sele, orman yangınlarından endüstriyel kazalara kadar farklı afet risklerinin yüksek olduğu bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle afet anında panik yerine koordineli, hızlı ve etkili bir müdahale hayat kurtarıyor. İşte tam da bu noktada devreye giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), ülke genelinde afet yönetiminin “ana komuta kılavuzu” görevini üstleniyor.

TAMP Nedir?

TAMP, afet ve acil durumlarda hangi kurumun, hangi görevi, hangi sırayla yapacağını önceden belirleyen, ulusal düzeyde hazırlanmış bir müdahale planıdır. Temel amacı, “kim, nerede, ne yapacak?” sorularına afet anında vakit kaybetmeden net cevap vermektir.

Planın Temel Özellikleri

Ulusal Düzeyde Koordinasyon: TAMP, tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri kapsar.

Modüler Yapı: Afetin türüne göre devreye girecek hizmet grupları bellidir. Örneğin, depremde arama kurtarma, sağlık, barınma ve beslenme grupları hızlıca organize olur.

Zaman Kaybını Önler: Plan, “önceden belirlenmiş görev dağılımı” sayesinde afetin ilk dakikalarında kaosun önüne geçer.

Nasıl İşler?

Hazırlık Dönemi: Afet olmadan önce tatbikatlar yapılır, ekipmanlar hazır tutulur. Müdahale Dönemi: Afetin meydana gelmesiyle birlikte olay yeri yönetimi ve acil yardım hizmetleri devreye girer. İyileştirme Dönemi: Yaraların sarılması, kalıcı konut inşası, psikososyal destek gibi süreçler başlar.

Hizmet Grupları

TAMP kapsamında 26 ana hizmet grubu vardır. Bunlar arasında arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, güvenlik, ulaşım, haberleşme, enerji ve psikososyal destek yer alır. Her hizmet grubunun bir sorumlu kuruluşu ve destek kuruluşları bellidir.

Neden Önemli?

Afet anında en büyük tehlikelerden biri, koordinasyonsuzluk ve bilgi kirliliğidir. TAMP, bütün kurumları tek bir komuta zinciri altında toplar. Böylece, ilk yardım ekiplerinden enerji onarım ekiplerine kadar herkes aynı hedefe odaklanır: Hayat kurtarmak ve normale dönüşü hızlandırmak.