Batıkent’te hizmete giren Batı Yakası Restaurant, özellikle et yemekleri ve zengin meze çeşitleriyle bölge halkının dikkatini çekiyor. İşletme sahibi Erencan Soylu ve Serdar Şimşek mekânın konsepti, menüsü ve hizmet anlayışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ET YEMEKLERİNE FARKLI VE ÖZGÜN BİR YORUM KATIYORUZ"

Erencan Soylu, menüde yer alan çökertme kebabı, çoban kavurma, ızgara köfte, bonfile gibi sevilen ana yemeklerin, deneyimli ve usta şefler tarafından büyük bir titizlikle hazırlandığını ifade etti. Etlerin doğru ısıda, ustalıkla pişirilmesinin lezzetin anahtarı olduğunu vurgulayan Soylu, “Müşterilerimize en kaliteli etleri en doğru tekniklerle sunmayı amaçlıyoruz. Her tabakta damaklarda unutulmaz bir tat bırakmayı hedefliyoruz.” dedi.

"ÖZEL SOSLARLA MARİNE EDİLEN PANELENMİŞ ET VE TAVUK ÇEŞİTLERİYOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"

Pane edilmiş ürünlerin restoranın öne çıkan lezzetleri arasında yer aldığına dikkat çekenSoylu, “Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan özel soslarla marine edilmiş et ve tavuk seçeneklerimiz, misafirlerimiz tarafından çok seviliyor. Klasik pane tariflerinin dışına çıkarak, baharat ve sos oranlarını tam kıvamında tutmaya özen gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

"MEZELERİMİZİ HER GÜN TAZE VE ÖZENLE HAZIRLIYORUZ"

Mezelerin yemeklerin tamamlayıcısı olduğunu belirten Soylu, “Humus, acılı ezme, haydari, patlıcan salatası, muhammara gibi klasik mezelerimizin yanı sıra, şefimizin özel tarifleriyle hazırlanan farklı ve sürpriz mezeler de menümüzde yer alıyor. Her gün taze malzemelerle hazırlanıyor ve sunuluyor. Amacımız, sofralarda renk ve lezzet çeşitliliğini artırmak.” dedi.

“MİSAFİRLERİMİZDEN GELEN GERİ BİLDİRİMLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

İşletme sahibi Serdar Şimşek ise, müşteri memnuniyetinin öncelikleri olduğunu ifade ederek, “Misafirlerimizle birebir ilgileniyoruz. Her masaya uğrayarak önerilerini ve eleştirilerini dinliyoruz. Geri bildirimleri asla görmezden gelmiyoruz, aksine kendimizi geliştirmek için büyük fırsat olarak değerlendiriyoruz. Amacımız, misafirlerimizin evlerindeymiş gibi rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlamak.” dedi.

“MENÜMÜZÜ SÜREKLİ YENİLİYOR, LEZZETLERİMİZİ MEVSİMSEL OLARAK GÜNCELLİYORUZ”

Restoranın menüsünü sürekli geliştirdiklerini anlatan Şimşek, “Menümüzde özellikle et ürünleri ve mezelerde mevsim koşullarına, sezonluk malzeme tedariklerine ve misafirlerimizin taleplerine göre değişiklikler yapıyoruz. Yeni ürünleri menüye almadan önce defalarca deneyip, test ediyoruz. Misafir yorumları da menü oluşturma sürecinde bizlere yol gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“HER YAŞ GRUBUNA UYGUN, AİLE DOSTU BİR ORTAM SUNUYORUZ”

Mekânın müşteri profili hakkında bilgi veren Serdar Şimşek, “Batı Yakası Restaurant sadece gençlerin değil, ailelerin, çocuklu misafirlerin, çiftlerin ve emeklilerin de rahatlıkla tercih edebileceği bir mekândır. Ferah ve sakin ortamımız, çocuklar için özel düzenlemelerimiz ve samimi atmosferimizle her yaştan misafirin konforlu vakit geçirebileceği bir alan yaratıyoruz.” diye belirtti.