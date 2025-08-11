Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gönderilen oyunculara bir yenisi daha eklendi.

YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yönetim, Milan'ın fesih bedeli olarak Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeyeceğini ve oyuncunun alacaklarından feragat ettiğini duyurdu.

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu… pic.twitter.com/yaUaadQF35 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

NE YAPTI?

Alvaro Morata, Galatasaray ile 16 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.