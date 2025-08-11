Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gönderilen oyunculara bir yenisi daha eklendi.
YOLLAR AYRILDI
Galatasaray, devre arasında Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yönetim, Milan'ın fesih bedeli olarak Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeyeceğini ve oyuncunun alacaklarından feragat ettiğini duyurdu.
Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025
Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu… pic.twitter.com/yaUaadQF35
NE YAPTI?
Alvaro Morata, Galatasaray ile 16 maça çıktı ve 7 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.