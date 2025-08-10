AA muhabirinin Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, lunapark ekipmanları imalatında dünyada önemli bir tedarikçi konumuna geldi. 2023’te en fazla ihracat yapan 8. ülke olarak kayıtlara geçen Türkiye, bu alanda her yıl artan bir ivme yakaladı.

İhracatta rekor 2024’te kırıldı

2020’de 97 ülkeye 24 milyon 32 bin dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2021’de ülke sayısını 109’a çıkararak 26 milyon 517 bin dolar dış satım gerçekleştirdi. 2022’de ihracat, 111 ülkeye 40 milyon 861 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2023’te 117 ülkeye 51 milyon 541 bin dolarlık ihracat yapan sektör, 2024’te rekor kırdı. 111 ülkeye yapılan satışlar, önceki yıla göre %55,8 artışla 80 milyon 306 bin dolara ulaştı. Böylece 5 yıllık toplam ihracat 223 milyon 257 bin dolar oldu.

ABD ilk sırada

2020-2024 döneminde en fazla ihracat yapılan ülke 17 milyon 676 bin dolarla ABD olurken, Romanya 16,8 milyon dolar, Fransa 12,1 milyon dolar, Birleşik Krallık 10,4 milyon dolar ve Kazakistan 9,5 milyon dolar ile ilk beşte yer aldı.

Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne 8,9 milyon dolar, Cezayir’e 8,1 milyon dolar, Irak’a 8 milyon dolar, Mısır’a 6,4 milyon dolar ve Suudi Arabistan’a 5,5 milyon dolar ihracat yapıldı. 2024’ün ocak-haziran döneminde ise 87 ülkeye 47 milyon 537 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.