Macit, özellikle güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların yüksek seyredeceğini aktaran uzman, çarşamba günü kuzeybatı bölgelerde sıcaklıkların düşerek mevsim normallerine yaklaşacağını ifade etti.
Vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Macit, Kuzey Ege’de gelecek üç gün boyunca fırtına beklendiğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini vurguladı.
Hafta boyunca 3 büyükşehirde yağış beklenmezken, sıcaklıklar Ankara’da 33-34, İstanbul’da 30-32 ve İzmir’de 38-41 derece arasında değişecek.