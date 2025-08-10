Macit, özellikle güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağını söyledi. Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların yüksek seyredeceğini aktaran uzman, çarşamba günü kuzeybatı bölgelerde sıcaklıkların düşerek mevsim normallerine yaklaşacağını ifade etti.

Vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Macit, Kuzey Ege’de gelecek üç gün boyunca fırtına beklendiğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini vurguladı.

Sincan'da Sefo Rüzgarı
Sincan'da Sefo Rüzgarı
İçeriği Görüntüle

Hafta boyunca 3 büyükşehirde yağış beklenmezken, sıcaklıklar Ankara’da 33-34, İstanbul’da 30-32 ve İzmir’de 38-41 derece arasında değişecek.

Kaynak: AA