ABD Kolej Kadın Voleybol Ligi'nde tarihi bir ana tanıklık edildi. Nebraska Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ile Omaha Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma, futbol stadyumunda gerçekleşti ve tribünlerde tam 92 bin seyirci yer aldı. Bu sayı, kadınlar spor müsabakalarında şimdiye dek kaydedilen en yüksek seyirci sayısı olarak tarihe geçti.

Tarihi karşılaşma!

Karşılaşma, Nebraska'nın Lincoln kentindeki Memorial Stadyumu'nda oynandı. Normalde Amerikan futbol maçlarına ev sahipliği yapan bu dev stadyum, ilk kez bir voleybol maçına ev sahipliği yaptı. Seyircilerin coşkusuyla unutulmaz bir atmosfer oluştu. Nebraska Üniversitesi'nin voleybol takımı, ABD'de uzun yıllardır kadın sporlarında öne çıkan ekiplerden biri olarak biliniyor. Takımın başarıları ve üniversitenin kadın sporlarına verdiği destek, bu tarihi karşılaşmanın önünü açmış oldu.

Bu rekor, sadece voleybol değil, kadın sporlarının geldiği noktayı da gözler önüne serdi. Kadın sporcuların ve müsabakaların gördüğü ilginin artması, sporda cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.