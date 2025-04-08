Kars’tan yola çıkıp peş peşe İstanbul yönüne giden koyun yüklü 2 TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda arama yaptı. Aramalarda, TIR’ların 2 katlı yatak kısımlarında yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Uyurken bulunan göçmenler, güçlükle uyandırıldı. TIR şoförleri gözaltına alınırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: DHA