30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, Stagepass organizasyonu ve Biletinial işbirliğiyle düzenlenecek. Ünlü sanatçı, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

“Perde Arkası” Paylaşımıyla Heyecanı Artırdı

Justin Timberlake, turne kapsamında konser provası yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından “Perde arkasında görmediğiniz anlar” notuyla paylaştı. Provalarda müzisyen arkadaşlarıyla şakalaşan, koreografi çalışan ve şarkı söyleyen Timberlake’in enerjisi ve performansı, İstanbul konseri için beklentileri daha da yükseltti.

Son olarak Litvanya ve Danimarka’da sahne alan Timberlake'in İstanbul konseri, yaz aylarının en büyük müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.

Biletler Tükenmeden Satın Alın!

Biletlerin Biletinial üzerinden satışa sunulmasıyla birlikte, yoğun ilgi nedeniyle erken tükenme ihtimali yüksek. Müzikseverler, Timberlake’in eşsiz performansına tanıklık etmek için bir an önce biletlerini temin etmeye başladı.