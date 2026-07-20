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Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmanın, şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi. Operasyon kapsamında belediye binasında arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/102274 sayılı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, belediyenin bazı ihaleleri incelemeye alındı.

İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaparken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in gözaltına alındığı belirtildi.

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