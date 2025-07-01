Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, bugün Saraçhane’de düzenlenecek mitinge dikkat çekerek, “Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında” dedi.

157 Kişiye Gözaltı Kararı

İzmir’de bu sabah, CHP’li isimlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 120 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu: “Toplumsal Muhalefeti Köşeye Sıkıştırmak İstiyorlar”

Saraçhane tutuklamalarının 100. günü dolayısıyla düzenlenen miting öncesinde konuşan Ekrem İmamoğlu, İzmir’deki operasyonların zamanlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ülkenin gerçek gündemini, milletin dertlerini konuşmaya hiç mi izin vermeyeceksiniz?

Bugün İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak baskınları, iktidarın ülkeye hâkim kılmaya çalıştığı baskı ortamının yeni bir parçasıdır. Devam eden bir soruşturmada, davet usulüyle ifadesine başvurulabilecek insanları, tam da Saraçhane’de yapılacak büyük buluşma öncesinde gözaltına almanın tek gayesi, toplumsal muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırmaktır.

Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. Bu aziz millet tüm olan bitenin farkında.”

Gözaltı sürecinin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor…